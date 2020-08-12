Витрати спільних проєктів України з ЄС перевірятимуть 40 аудиторських фірм

Витрати за проєктами у межах спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 років перевірятимуть 40 аудиторських компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У перелік незалежних аудиторів, які здійснюватимуть перевірку витрат за проєктами в рамках спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 років, 6 серпня були внесені зміни після повторного засідання комісії з відбору незалежних аудиторів. В результаті додаткового відбору комісії до Переліку було включено 8 суб’єктів аудиторської діяльності (САД), один з попередньо відібраних САД був виключений, а також додатково включено 11 аудиторів (працівників) чотирьох САД. Тож, наразі 40 аудиторських компаній, з яких понад 150 фізичних осіб аудиторів, перевірятимуть витрати за вказаними проєктами.

«Для належної реалізації проєктів за програмами (прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства – ред.) у кожній країні-учасниці має бути побудована відповідна національна система управління та контролю за виконанням цих Програм. Мінфін згідно з цією системою виконує функції Національного контрольно-контактного пункту. І одним із основних завдань в рамках виконання цієї функції є формування відкритого переліку незалежних аудиторів, які будуть залучені до перевірки витрат за проєктами в рамках програм», - зазначив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

Як повідомлялося, Україна бере участь у чотирьох спільних операційних програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020: «Україна – Польща – Білорусь», «Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія», «Україна – Румунія», «Басейн Чорного моря». Загальний бюджет програм перевищує 384 млн євро для всіх країн-учасниць програм.