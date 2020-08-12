АМКУ оскаржить рішення суду на користь "Остхем" Фірташа

Антимонопольний комітет подасть апеляцію на рішення суду про визнання недійсним рішення АМКУ щодо розділення холдингу азотних підприємств "Остхем" бізнесмена Дмитра Фірташа та накладення штрафу у розмірі 107 млн грн.

Про це повідомив АМКУ у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

"29 липня 2020 року Господарський суд міста Києва прийняв рішення, яким задовольнив позовні вимоги приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», публічного акціонерного товариства «Азот», приватного акціонерного товариства «Рівне Азот» та товариства з обмеженою відповідальністю «НФ Трейдінг Україна» до Антимонопольного комітету України про визнання недійсним рішення Комітету від 05.09.2019 № 598-р. Комітет не погоджується з рішенням суду першої інстанції", - йдеться у відповіді.

В АМКУ наголошують, що вважають рішення безпідставним, необґрунтованим та прийнятим із порушенням матеріального та процесуального права.

"Наразі триває підготовка його оскарження до суду апеляційної інстанції", - зазначили у комітеті.

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Крім того, АМКУ наголошує, що не визнає позовні вимоги групи Остхем та буде доводити законність прийнятного рішення від 05.09.2019 № 598-р у встановленому законодавством порядку.

Як повідомляли раніше у пресслужбі Group DF Фірташа, 29 липня рішенням Господарського суду міста Києва були

повністю задоволені позовні вимоги компаній «Рівнеазот», «Черкаський «Азот» і « Сєверодонецьк об'єднання «Азот» (всі входять в азотний бізнес Group DF) до АМКУ про визнання недійсним Рішення АМКУ № 598- р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, накладення

штрафу та примусового розділу».

У Group DF також зауважили, що позивачі довели безпідставність висновків АМКУ в тому, що підприємства азотного бізнесу Групи займали монопольне (домінуюче) становище на ринку азотних мінеральних добрив в 2014-2017 роках і зловживали ним.

За повідомленням Group DF, судове рішення означає також незаконність рішення про примусовий поділ активів азотного бізнесу Групи і про накладення штрафу.

5 вересня 2019 року Антимонопольний комітет ухвалив рішення примусово поділити групу компаній Ostchem Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив і накласти на "НФ Трейдінг Україна" штраф у розмірі 107 мільйонів гривень.

"Остхем" (Ostchem) - холдингова компанія, яка об'єднує групу хімічних підприємств, що виробляють мінеральні добрива, органічні кислоти, діоксид титану, кальциновану соду, рідкий азот та інші хімічні продукти. Ця компанія входить до складу фінансово-промислової групи «Group DF» Дмитра Фірташа.