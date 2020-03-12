Group DF Фірташа судитиметься з Кабміном через нового директора ЗТМК

У Group DF, що належить Дмитру Фірташу, заявили, що планують оскаржити у суді урядове рішення про призначення нового директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Відповідну заяву Group DF оприлюднено у Facebook.

«З метою захисту своїх законних інтересів компанія TOLEXIS TRADING LIMITED, яка володіє 49% ТОВ «ЗТМК», звернеться до суду з позовом щодо визнання недійсним розпорядження Кабінету міністрів України від 26 лютого 2020 р. № 165-р «Про погодження призначення Лубеннікова С.В. виконуючим обов’язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», - йдеться у заяві.

У компанії додають, що на сьогодні єдиним повноважним директором ТОВ «ЗТМК» залишається Володимир Сивак, якого було обрано на посаду 14 листопада 2013 року.

У заяві також наголошується, що комбінат працює у штатному режимі та повністю виконує і планує надалі виконувати зобов’язання перед партнерами, підрядниками, персоналом та державою.

На офіційному сайті підприємства в розділі "Керівництво" зазначається, що директором є Сивак.

Як повідомлялось, 26 лютого 2020 року Кабмін погодився з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Сергія Лубеннікова виконуючим обов’язки директора ТОВ Запорізький титано-магнієвий комбінат".

Детективи НАБУ підозрювали Володимира Сивака у розтраті коштів підприємства в сумі 492 млн гривень. 29 травня 2019 року у Заводському районному суді Запоріжжя оголосили виправдувальний вирок Сиваку.

У грудні 2018 року Запорізький титано-магнієвий комбінат, який належав олігарху Дмитру Фірташу, через суд повернули державі.

У березні 2019 року Касаційний господарський суд у складі Верховного суду повернув на новий розгляд справу про повернення заводу у власність держави.