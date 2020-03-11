В Іспанії закрили справу, у якій фігурував Фірташ — ЗМІ

Іспанський слідчий суд № 21 у Барселоні закрив кримінальну справу щодо 17 осіб, зокрема й українського олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє El Español із посиланням на одного з суддів, який причетний до розгляду справи.

"Із тих матеріалів, які до цього часу розглядалися, випливають лише прості підозри, але немає вагомих ознак злочинів, які вчинив будь-хто з обвинувачених", - зазначив суддя.

Слід зауважити, що захист Фірташа подав клопотання про закриття справи проти його клієнта, посилаючись на підстави для відмови в екстрадиції, які містяться в рішеннях австрійських судів.

Адвокати українського бізнесмена зазначили, що Австрія відмовила у його видачі в Іспанію на тій підставі, що запит іспанських прокурорів ґрунтувався на "абстрактних твердженнях" і лише повторював звинувачення ФБР без будь-яких доказів його участі в контролі, управлінні або нагляді за структурою, нібито створеною в Іспанії для відмивання грошей організованої злочинності.

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Як відомо, Фірташа було затримано в Австрії у березні 2014 року за запитом американських слідчих, але потім випущено під заставу 125 мільйонів євро. Відтоді олігарх оскаржував свою екстрадицію в США. США звинувачують Фірташа в пропонуванні хабаря розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Українському олігархові загрожує до 50 років тюрми й конфіскація всіх активів. А 25 червня 2019 року Верховний суд Австрії дав дозвіл на екстрадицію Фірташа до США, що 16 липня підтвердив австрійський міністр юстиції. Сам олігарх наразі продовжує перебувати в Австрії.

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