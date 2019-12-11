Компанія Фірташа піде до суду через штрафи АМКУ 16 облгазам

Регіональна газова компанія (РГК) має намір оскаржити рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафів на 16 облгазів за приведення обсягів газу до стандартних умов.

Про це Регіональна газова компанія повідомляє у Facebook.

"Наша компанія розцінює такі дії АМКУ як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення АМКУ наносить шкоду всій газовій галузі та унеможливлює впровадження євпропейських правил функціонування газового ринку, отже, буде оскаржене у законний спосіб", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2018 року більшість побутових споживачів України отримали від постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередні роки зі значними сумами. Причиною газзбути назвали "приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання", начебто на вимогу Нафтогазу. Нафтогаз, у свою чергу, наголошував, що жодним чином не причетний до цього рішення і засуджує такі дії.

У 2019 році НКРЕКП зафіксувала порушення у 20 облгазах щодо приведення обсягів газу до стандартних умов та виставлення завищених рахунків споживачам. Протягом березня комісія проводила у цих компаніях позапланові перевірки.

Антимонопольний комітет 10 грудня оштрафував 16 облгазів Регіональної газової компанії на 278 млн грн за неправомірно донараховані побутовим споживачам об'єми використаного газу.

Розміри штрафів були такими: "Вінницягаз" - 21 млн грн, "Волиньгаз" - 13 млн грн, "Дніпропетровськгаз" - 34 млн грн, "Житомиргаз" - 11 млн грн, "Закарпатгаз" - 18 млн грн, "Запоріжгаз" - 14 млн грн, "Івано-Франківськгаз" - 10 млн грн, "Київоблгаз" - 49 млн грн, "Львівгаз" - 13 млн грн, "Миколаївгаз" - 14 млн грн, "Рівнегаз" - 5 млн грн, "Сумигаз" - 10 млн грн, "Харківгаз" - 33 млн грн, "Хмельницькгаз" - 12 млн грн, "Чернівцігаз" - 7 млн грн, "Чернігівгаз" - 13 млн грн.

Читайте також: Миколаївгаз також заявляє про тиск через рішення АМКУ про штрафи

Крім того, АМКУ зобов’язав порушників припинити неправомірні донарахування і провести перерахунок побутовим споживачам, починаючи з жовтня 2018 року.

Як повідомлялося, ТОВ "Регіональна газова компанія" (РГК) належить українському олігарху Дмитру Фірташу.