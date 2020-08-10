Зеленський утворив делегацію для перегляду угоди про вільну торгівлю з Македонією

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію для участі в переговорах з Республікою Північна Македонія щодо перегляду положень Угоди про вільну торгівлю в межах зміцнення двосторонніх відносин.

Відповідний указ глава держави підписав 10 серпня, повідомляє Укрінформ із посиланням на Офіс Президента.

"Документом, зокрема, затверджується новий склад української делегації на чолі з заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговим представником Тарасом Качкою", - поінформували в ОП.

До складу делегації також увійшли представники Міністерства фінансів, Державної митної служби, Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів має забезпечити фінансування участі делегації в переговорах.

Угоду про вільну торгівлю між Україною і Македонією було укладено у січні 2001 року.