НБУ підрахував, як часто українці користуються платіжними картками

За перше півріччя 2020 року мешканці України здійснили 2,74 млрд операцій з використанням платіжних карток - це на 16,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2020 року становила близько 2 743 млн, а їх сума перевищила 1784 млрд грн. Кількість зазначених операцій зросла на 16,6%, а сума – на 7,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Безготівкових операцій у першому півріччі теж стало більше. Їх кількість становила близько 2 361 млн (86,1% від усіх операцій), а сума – 982,9 млрд грн. (55,1% від суми усіх операцій із картками, за підсумками першого півріччя 2019 року цей показник становив 49,4%).

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні станом на 1 липня становила 71,7 млн шт. Це на 4,9% більше проти січня 2020 року. Також зростає і мережа, де можна розрахуватися платіжними картками. За рік кількість суб’єктів господарювання, які приймають платіжні картки, зросла на 33,5%, майже до 297 тис. Крім того, в Україні на 11,2% зросла кількість торговельних POS-терміналів (до 340,6 тис.) у порівнянні з даними на 1 липня 2019 року. З початку 2020 року кількість торговельних POS-терміналів також зросла на 5,0%. Понад 84,3% від усіх торговельних POS-терміналів забезпечують безконтактну оплату.

Регіональний розподіл термінальної мережі на території України залишається досить нерівномірним. Найменша кількість платіжних пристроїв на одного мешканця спостерігається на заході країни та в Луганський і Донецькій областях. За кількістю платіжних карток та пристроїв для їх обслуговування домінують Київ, Київська, Дніпропетровська та Харківська області.

Як повідомляв Укрінформ, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в І кварталі 2020 року становила близько 1385 млн, а їх сума – 920,5 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року кількість зазначених операцій зросла на 24,5%, а сума – на 15,6%.