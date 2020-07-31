Частка безготівкових операцій з платіжними картками зросла до 55% – НБУ

Частка безготівкових операцій з картками сягнула 55%, тоді як до карантину становила 50%.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

«Користувачі платіжних карток менше коштів знімали у банкоматах, віддаючи перевагу безготівковим операціям. Зараз ми маємо частку безготівкових операцій з картками за сумою близько 55%. До карантину цей показник становив 50%», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку карантину НБУ безкоштовно підкріплював банки готівкою, щоб їх клієнти завжди за нагальної потреби могли зняти кошти у банкоматах або банківських відділеннях. «Водночас поведінка населення свідчить, що вони здебільшого не витрачали кошти, а намагалися робити заощадження на випадок ймовірного продовження або наступних хвиль карантину. Якщо у березні був невеликий відтік коштів громадян із банківської системи, то, починаючи з квітня, ми фіксуємо приріст гривневих коштів населення», – констатують у НБУ.

Також Національний банк нагадав, що у березні тимчасово скасував для банків тарифи в Системі електронних платежів, а зараз повідомив, що відновлює їх та переводить на майже цілодобовий режим роботи.

«Ми чотири місяці не стягували з банків плату за здійснення розрахунків у СЕП. З 03 серпня плануємо запустити роботу СЕП у розширеному регламенті 23/7, що передбачає доступність системи для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень. Тому відновили тарифи за платежі у системі та оновили методику їх формування. Тепер вони залежатимуть не від часу здійснення операції, як було раніше, а від суми. При цьому, за нашими розрахунками, виконання платежів через СЕП не подорожчає фактично для близько 80% клієнтів банків», – пояснили у Нацбанку.

Як повідомляв Укрінформ, за перше півріччя 2020 року загальний обсяг оплат картками і безконтактними гаманцями в мережі POS-терміналів у магазинах на 31% перевищив аналогічний показник першого півріччя 2019 року.