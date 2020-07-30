У НБУ пояснили, коли банки можуть не подавати фінзвітність на паперових носіях

Банки можуть не подавати фінансову звітність на паперових носіях за січень-червень та 9 місяців 2020 року за умови її розміщення на власних сайтах.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України дозволив банкам не подавати на паперових носіях фінансову звітність за перше півріччя та 9 місяців 2020 року за умови її розміщення на вебсайті банку. Таке рішення обумовлене продовженням карантину та обмежувальних заходів для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також Національний банк дозволив відповідальним особам банківських груп не подавати на паперових носіях проміжну консолідовану звітність банківської групи та проміжну субконсолідовану звітність підгруп банківської групи за II та III квартали 2020 року за умови її розміщення на власних сайтах до 31 серпня та до 30 листопада 2020 року відповідно.

Такі зміни передбачені постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2020 року №108 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 квітня 2020 року № 51". Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

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Як повідомлялося, у квітні 2020 року банки та відповідальні особи банківської групи отримали можливість не подавати до Національного банку фінансову звітність за 2019 рік та за І квартал 2020 року на паперових носіях за умови її розміщення на власних сайтах.