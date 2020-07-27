Нацбанк продовжив дію спрощених правил оцінки кредитного ризику
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк продовжив до 30 листопада дію спрощених правил оцінки кредитного ризику при реструктуризації кредитів, що здійснюються банками у відповідь на економічні проблеми позичальників, зумовлені пандемією коронавірусної хвороби COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Також з групової оцінки кредитного ризику не будуть вилучатися кредити, умовами реструктуризації за якими передбачено здійснення платежів з періодичністю рідшою, або в обсязі меншому, ніж передбачені вимогами положення №351. Крім того, для неперервності кредитної підтримки державного сектору передбачено право банків під час оцінки кредитного ризику за кредитами, наданими органам державної влади та органам місцевого самоврядування (боржники – бюджетні установи), не брати до уваги інформацію щодо стану виконання ними дохідної частини бюджету у 2020 році.
Зазначені зміни передбачені постановою правління НБУ №105 “Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 26 березня 2020 року №39” від 24 липня 2020 року. Постанова набрала чинності з 25 липня 2020 року.
Як повідомлялося, постановою правління НБУ №39 "Про особливості застосування вимог положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів" було запроваджено особливі правила застосування вимог положення №351 «Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» для стимулювання банків до вчасного реагування на економічні проблеми позичальників, зумовлені пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.