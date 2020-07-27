Нацбанк продовжив дію спрощених правил оцінки кредитного ризику

Національний банк продовжив до 30 листопада дію спрощених правил оцінки кредитного ризику при реструктуризації кредитів, що здійснюються банками у відповідь на економічні проблеми позичальників, зумовлені COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Національний банк продовжив до 30 листопада дію спрощених правил оцінки кредитного ризику при реструктуризації кредитів, що здійснюються банками у відповідь на економічні проблеми позичальників, зумовлені пандемією коронавірусної хвороби COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Також з групової оцінки кредитного ризику не будуть вилучатися кредити, умовами реструктуризації за якими передбачено здійснення платежів з періодичністю рідшою, або в обсязі меншому, ніж передбачені вимогами положення №351. Крім того, для неперервності кредитної підтримки державного сектору передбачено право банків під час оцінки кредитного ризику за кредитами, наданими органам державної влади та органам місцевого самоврядування (боржники – бюджетні установи), не брати до уваги інформацію щодо стану виконання ними дохідної частини бюджету у 2020 році.

Зазначені зміни передбачені постановою правління НБУ №105 “Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 26 березня 2020 року №39” від 24 липня 2020 року. Постанова набрала чинності з 25 липня 2020 року.

Як повідомлялося, постановою правління НБУ №39 "Про особливості застосування вимог положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів" було запроваджено особливі правила застосування вимог положення №351 «Про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» для стимулювання банків до вчасного реагування на економічні проблеми позичальників, зумовлені пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.