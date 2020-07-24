Попит на кредити може відновитися в найближчі три місяці - НБУ

Попит населення та бізнесу на кредити у другому кварталі 2020 року був низьким, однак банки сподіваються на його відновлення у наступні три місяці.

Про це свідчать результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІІІ квартал 2020 року, проведеного з 18 червня по 9 липня 2020 року, повідомляє пресслужба Національного банку.

"У квітні-червні 2020 року на тлі продовження коронакризи попит бізнесу на кредити майже не змінився, якщо порівняти з минулим кварталом, показавши лише певне зростання з боку малих та середніх підприємств (МСП). Тут ключовими чинниками стали реструктуризація боргу, здешевлення вартості кредитів, потреба в запасах коштів та обіговому капіталі. З боку великих підприємств головними чинниками зниження попиту стали зменшення їх потреб у запасах коштів, обіговому капіталі та капітальних інвестиціях", - йдеться в повідомленні.

Так само знижувався і попит населення на кредити, зокрема, на споживчі позики. Водночас інтерес до кредитування і для населення, і для бізнесу підтримувало подальше зниження ставок за кредитами. Така тенденція триває вже четвертий квартал поспіль.

Водночас, у другому кварталі банки продовжили посилювати стандарти кредитування (внутрішні нормативи та критерії, якими керується банк у своїй кредитній політиці), цей процес триває другий квартал поспіль. Коли йдеться про кредити для бізнесу, таке посилення пов’язане з негативними курсовими та економічними очікуваннями банків, а щодо кредитів населенню – з очікуваннями погіршення платоспроможності позичальників і зниженням загальної економічної активності в країні.

Також другий квартал поспіль знижувався і рівень схвалення заявок на кредити.

79% опитаних банків вказали на зростання рівня кредитного ризику в квітні-червні, але загалом оцінки рівня ризиків у другому кварталі були кращими, ніж у попередньому.

Водночас спостерігалося поліпшення очікувань банків на наступні 12 місяців: пік негативних очікувань банків було пройдено в першому кварталі 2020 року. Тепер опитані фінустанови сподіваються, що у наступному кварталі відновиться попит на кредити з боку як населення, так і бізнесу, а умови кредитування пом’якшаться.

Майже 60% респондентів очікують збільшення обсягу кредитного портфеля в наступні 12 місяців, що вдвічі більше, ніж у попередньому опитуванні. Зокрема, банки сподіваються на зростання попиту на кредити МСП.

При цьому великі банки оптимістичніше оцінюють перспективи зростання обсягу корпоративного портфеля, однак їхні очікування щодо відновлення споживчого кредитування у наступні 12 місяців стримані, хоча у ІІІ кварталі банки очікують відновлення попиту населення на споживчі кредити та іпотеку.

Разом з тим, банки і надалі очікують погіршення якості кредитних портфелів, хоча ці очікування дещо поліпшились порівняно з попереднім кварталом. Також фінустанови вказують на певне відновлення зростання обсягів депозитів: близько половини респондентів прогнозують приплив коштів населення та бізнесу.

Банки повідомили, що сподіваються на пом’якшення стандартів кредитування бізнесу та населення (споживчі кредити та іпотека) у наступні три місяці.

Як повідомляв Укрінформ, новий голова НБУ Кирило Шевченко має на меті відновити кредитування, скоротити рівень проблемних кредитів у банках та зберегти макростабільність. Про це він сказав на брифінгу 20 липня.