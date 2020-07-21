Уряд та НБУ мають створити умови, щоб комерційні банки надавали дешеві кредити для бізнесу – Шмигаль

Кабінет міністрів та Національний банк України співпрацюють, аби створити умови для отримання бізнесом дешевих кредитів у комерційних банках.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час преспідходу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Співпраця уряду і Національнго банку, яка грунтується на законодавчих підставах, абсолютно конструктивна, буде розвиватися, і ми сьогодні з бізнесом цю тему обговорили. Бізнес чекає дешевого кредитного ресурсу та простих рішень в отриманні цього ресурсу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що роль НБУ в цьому питанні є ключовою і уряд з Національним банком мають створити відповідні умови, коли комерційні банки "зможуть на абсолютно конкуретних умовах надавати кредитні кошти для українського бізнесу"

Прем'єр зазначив, що програма рефінансування кредитів під нуль відсотків набирає обертів в Україні.

Також Шмигаль зауважив, що іноземні партнери позитивно сприйняли новину, що більше 300 голосів підтримки у Верховній Раді отримав новопризначений глава НБУ.

Голова уряду наголосив, що Україна в черговий раз запевнила міжнародних партнерів у незалежності НБУ.