Уряд та НБУ мають створити умови, щоб комерційні банки надавали дешеві кредити для бізнесу – Шмигаль

Уряд та НБУ мають створити умови, щоб комерційні банки надавали дешеві кредити для бізнесу – Шмигаль

Укрінформ
Кабінет міністрів та Національний банк України співпрацюють, аби створити умови для отримання бізнесом дешевих кредитів у комерційних банках.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час преспідходу у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Співпраця уряду і Національнго банку, яка грунтується на законодавчих підставах, абсолютно конструктивна, буде розвиватися, і ми сьогодні з бізнесом цю тему обговорили. Бізнес чекає дешевого кредитного ресурсу та простих рішень в отриманні цього ресурсу", - сказав Шмигаль.

Він додав, що роль НБУ в цьому питанні є ключовою і уряд з Національним банком мають створити відповідні умови, коли комерційні банки "зможуть на абсолютно конкуретних умовах надавати кредитні кошти для українського бізнесу"

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Прем'єр зазначив, що програма рефінансування кредитів під нуль відсотків набирає обертів в Україні.

Також Шмигаль зауважив, що іноземні партнери позитивно сприйняли новину, що більше 300 голосів підтримки у Верховній Раді отримав новопризначений глава НБУ.

Голова уряду наголосив, що Україна в черговий раз запевнила міжнародних партнерів у незалежності НБУ.

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