Турецька ліра демонструє рекордне падіння

Турецька ліра демонструє рекордне зниження щодо американського долара.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на дані Центробанку країни.

"Центральний банк використовуватиме всі свої інструменти для зменшення надмірної мінливості на ринках в рамках основних цілей цінової та фінансової стабільності", - йдеться в заяві.

6 серпня ввечері курс становив 7,3 турецькі ліри за 1 долар США (для порівняння - на початку тижня 7 турецьких лір за 1 долар США).

Експерти пояснюють цей стрибок тривалим здійсненням контролю за вартістю валюти з боку уряду, уповільненням рівня економічного зростання через пандемію, а також зростанням кількості нових випадків інфікування коронавірусом.

Попередній стрибок курсу був зафіксований у травні на рівні 7,26 ліри за 1 долар США.