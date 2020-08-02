Коронакриза "загнала" фондові індекси країн Західної Європи у мінус

Фондові індекси країн Західної Європи знизилися за підсумками торгів 31 липня та завершили місяць у "мінусі".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Trading Economics.

У п'ятницю фондові ринки в Європі закрилися з мінусовими показниками, оскільки інвестори продовжують спостерігати за пандемією коронавірусу та її впливом на економіку.

DAX 30 знизився на 0,5% до 12 313, знищивши всі надходження в липні. FTSE 100 знизився на 1,5%; CAC 40 знизився на 1,4%; FTSE MIB знизився на 0,7%; а IBEX 35 скоротився на 1,7%.

Водночас дані показали, що Єврозона зазнала найгіршого скорочення через пандемію коронавірусу, і всі основні економіки континенту констатували рекордні рівні падіння виробництва.

У четвер глобальний ринок зазнав спаду на тлі даних про ВВП США, а також пропозиції президента США Дональда Трампа відтермінувати наступні вибори у США, заплановані на листопад цього року.