Пандемія спричинила обвал економіки Єврозони – найбільший за 25 років

Валовий внутрішній продукт Єврозони знизився у другому кварталі поточного року на 12,1%.

Про це повідомляє dpa з посиланням на дані статистичної організації Європейської Комісії Євростат.

"ВВП Єврозони знизилося на 12,1% у другому кварталі через пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За даними Євростату, це найбільше падіння з початку публікації даних у 1995 році.

Як наголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Гентоліні, пандемія коронавірусу має "безпрецедентні наслідки для всіх європейських країн".

Найбільше падіння економіки за другий квартал спостерігається в Іспанії (- 18,5%). Зазначається, що у першому кварталі цього року валовий внутрішній продукт Єврозони знизився на 3,6%.

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Як повідомлялося, валовий внутрішній продукт США у другому кварталі цього року знизився на 32,9% через негативний вплив пандемії коронавірусу (COVID-19).

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