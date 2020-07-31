Пандемія спричинила обвал економіки Єврозони – найбільший за 25 років
Про це повідомляє dpa з посиланням на дані статистичної організації Європейської Комісії Євростат.
"ВВП Єврозони знизилося на 12,1% у другому кварталі через пандемію коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
За даними Євростату, це найбільше падіння з початку публікації даних у 1995 році.
Як наголосив єврокомісар з питань економіки Паоло Гентоліні, пандемія коронавірусу має "безпрецедентні наслідки для всіх європейських країн".
Найбільше падіння економіки за другий квартал спостерігається в Іспанії (- 18,5%). Зазначається, що у першому кварталі цього року валовий внутрішній продукт Єврозони знизився на 3,6%.
Як повідомлялося, валовий внутрішній продукт США у другому кварталі цього року знизився на 32,9% через негативний вплив пандемії коронавірусу (COVID-19).
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