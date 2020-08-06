Кулеба анонсував першу онлайн-зустріч українського і малазійського бізнесу

Перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу, присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям, відбудеться 15 вересня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на онлайн-брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Хочу поінформувати вас про нашу роботу у сфері просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій в Україну. Це є один із ключових пріоритетів, який я, як міністр, поставив у центр роботи Міністерства закордонних справ. І 15 вересня ми організували першу взагалі в історії онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу. Участь у цій зустрічі візьмуть 300 компаній, тобто це надзвичайно великий форум. Ця зустріч є також частиною активізації наших зусиль на азійському напрямі, і Малайзія є надзвичайно перспективним ринком для українських експортерів, тому ми і докладаємо таких зусиль для просування українського експорту у світі", - наголосив Кулеба.

Міністр зауважив, що це робиться не стільки заради самих експортерів, скільки заради української економіки та українських громадян, які працюють на підприємствах українських експортерів.

"Тому що чим більший експорт, тим більше повертається грошей в українську економіку, тим більше податків сплачується, тим більше робочих місць створюється. Ми робимо це для добробуту кожного українця, залученого в цей сектор економіки", - сказав він.

Кулеба додав, що перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу організована Радою експортерів та інвесторів при МЗС і малазійською організацією MATRADE, яка об'єднує малазійський бізнес.

"Перша зустріч буде присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям", - зазначив очільник МЗС.