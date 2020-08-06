Кулеба анонсував першу онлайн-зустріч українського і малазійського бізнесу

Кулеба анонсував першу онлайн-зустріч українського і малазійського бізнесу

Укрінформ
Перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу, присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям, відбудеться 15 вересня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на онлайн-брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Хочу поінформувати вас про нашу роботу у сфері просування українського експорту та залучення іноземних інвестицій в Україну. Це є один із ключових пріоритетів, який я, як міністр, поставив у центр роботи Міністерства закордонних справ. І 15 вересня ми організували першу взагалі в історії онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу. Участь у цій зустрічі візьмуть 300 компаній, тобто це надзвичайно великий форум. Ця зустріч є також частиною активізації наших зусиль на азійському напрямі, і Малайзія є надзвичайно перспективним ринком для українських експортерів, тому ми і докладаємо таких зусиль для просування українського експорту у світі", - наголосив Кулеба.

Міністр зауважив, що це робиться не стільки заради самих експортерів, скільки заради української економіки та українських громадян, які працюють на підприємствах українських експортерів.

Читайте також: Документ щодо деокупації Криму скоординували і передадуть РНБО – Кулеба

"Тому що чим більший експорт, тим більше повертається грошей в українську економіку, тим більше податків сплачується, тим більше робочих місць створюється. Ми робимо це для добробуту кожного українця, залученого в цей сектор економіки", - сказав він.

Кулеба додав, що перша онлайн-зустріч українського та малазійського бізнесу організована Радою експортерів та інвесторів при МЗС і малазійською організацією MATRADE, яка об'єднує малазійський бізнес.

"Перша зустріч буде присвячена харчовій промисловості та аграрним технологіям", - зазначив очільник МЗС.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-