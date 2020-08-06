Нафта дорожчає на тлі новин про зниження запасів у США

Ціни на нафту еталонних марок незначною мірою ростуть сьогодні слідом за публікацією даних Міністерства енергетики США про зниження її запасів у країні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures вранці 6 серпня становить 45,36 долара за барель, що на 0,42% вище ціни на момент закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу, 5 серпня, ці контракти подорожчали на 0,74 долара за барель (на 1,7%).

Ф'ючерси на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вранці 6 серпня подорожчали на 0,14%, до 42,25 долара за барель. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на 0,49 долара за барель (на 1,2%).

Запаси нафти у США за тиждень, що завершився 31 липня, знизилися на 7,373 млн барелів, свідчить опублікований 5 серпня щотижневий звіт Міненерго США. Запаси бензину зросли на 419 тис. барелів, дистилятів - на 1,592 млн барелів.

Експерти, опитані агентством S&P Global Platts, у середньому очікували, що зниження запасів нафти становитиме 4,1 млн барелів, бензину - 1,3 млн барелів, а зростання запасів дистилятів - 100 тис. барелів. Доповідь API, опублікована 4 серпня, прогнозувала, що запаси нафти у США минулого тижня скоротилися на 8,59 млн барелів.

Водночас, тривале зростання захворюваності на коронавирус у світі викликає побоювання, що темпи зростання світового видобутку нафти перевищуватимуть попит, з урахуванням другого етапу угоди країн ОПЕК +, який почався 1 серпня і передбачає часткове відновлення видобутку нафти - на 2 млн барелів на добу.

Тому деякі спостерігачі ринку попереджають, що оптимістичні очікування, які знайшли своє відображення в деякому підвищенні цін на нафту, можуть бути передчасними.

"Хоча побоювання з приводу слабкого попиту через коронавірус починають відходити на другий план на даний час, ми вважаємо, що оптимізм, який проявляють учасники нафтового ринку і самі ціни на нафту, є надмірним. Передчасне збільшення видобутку ОПЕК і той факт, що попит залишається відносно слабким, виступають проти будь-якого подальшого зростання цін", - зазначив сировинний аналітик Commerzbank Юджин Вайнберг.