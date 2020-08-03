Міненерго затвердило оновлений статут Енергоатома

"Енергоатом" отримав від Міністерства енергетики затверджений статут у новій редакції і подав його на державну реєстрацію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

Затверджений статут повертає підприємству право затверджувати організаційну структуру, чисельність і штатний розпис. Також в ньому враховано позицію компанії щодо призначення президента, затвердження фінплану, процедури відчуження майна та значних правочинів, - тобто, щодо усіх тих питань, які й були предметом судового позову підприємства до міністерства.

В Енергоатомі нагадали, що новий статут довго не розглядався органом управління, що стало причиною позову до суду, але як тільки Міністерство висловило готовність обговорювати нову редакцію документа, Енергоатом відкликав цей позов заради встановлення конструктивного діалогу.

Читайте також: Шмигаль вимагає термінових рішень для балансу на ринку електроенергії

Окремою перемогою в Енергоатомі вважають те, що статут ставить крапки в визначенні суб’єктів електронного декларування в компанії и містить чіткий перелік посад, що повинні подавати електронну декларацію про доходи.