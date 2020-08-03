Пенсійний фонд вже спрямував на серпневі виплати 1,2 мільярда

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій серпня і вже спрямував на виплати 1,2 мільярда гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує відомство у Фейсбук.

“03 серпня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій серпня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що виплату пенсій проведуть у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

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Як повідомлялося, 24 липня ПФУ завершив фінансування пенсій за липень, спрямувавши на виплати 39,2 млрд грн.