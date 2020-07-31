"М’ясомаркет" у колаборації з "the М’ясКо": м’яса багато не буває!

Агрохолдинг МХП знайомить споживачів з наступним "М’ясомаркетом". 31 серпня свою роботу розпочав вже третій магазин мережі "the М’ясКо" – цього разу у Миколаєві.

Задля безпеки відвідувачів захід пройшов з дотриманням дистанції та усіх карантинних норм.

Особливістю сьогоднішнього відкриття стало те, що завдяки колаборації "М’ясомаркету" з вже існуючою мережею "the М’ясКо" перед відвідувачами постає найширший вибір товарів: 180 різних м’ясних позицій! Клієнтам пропонують свіжу продукцію, а також напівфабрикати та готові страви. Серед такої кількості м’яса дійсно складно обирати, тому відвідувачам радо допоможуть "м’ясні сомельє", які не тільки проконсультують щодо вибору, але й, за потреби, дадуть поради щодо приготування найсмачніших м’ясних страв на сніданок, обід або вечерю. Тому задоволеними залишаться точно усі: і вправні господині, і кулінари-початківці.

"Я хочу бачити Миколаїв красивим! Все місто повинно бути таким же світлим і красивим, як цей магазин. Хочу, щоб така якість сервісу та підхід до споживача була всюди. У цій точці наші партнери доклали багато зусиль для того, щоб зробити людей щасливими. У Миколаєві з’явиться не один наш магазин, тут їх буде багато — 20, або навіть 30! А завдання нашої мережі полягає у тому, щоб у наших відвідувачів було більше часу на сім’ю, який вони не витрачали б на рутинну роботу, тому що ми вже все зробили замість них, усе підготували. Наші клієнти — найбільша цінність для нас! ", — поділився враженнями від відкриття Юрій Косюк, голова правління МХП.

Також неабиякі враження викликав у власника компанії і сам магазин: "Це вау! Я не очікував такого! Я вже говорив своїм партнерам, що вони були саме тими драйверами, які мотивували, змінювали нас. Я дуже вдячний. Це, напевно, найвмотивованіша клієнтоорієнтована компанія. Цей магазин однозначно перевершив мої очікування. Дуже красиво!"

Миколаївськими партнерами МХП стали Ігор та Жанна Димокурови, власники фірми "Діадема-Консалтинг", з якими компанія співпрацює вже протягом 15 років. Вони, як і Юрій Косюк, підтримують ідею сучасного сервісу та індивідуального обслуговування кожного гостя.

"Новий магазин вам сподобається, полюбиться і буде завжди йти поряд з вами та задовольняти всі ваші потреби та запити. Ми гарантуємо, що кожен ваш відгук буде почутий, адже ми продовжуємо працювати над собою. Хочу також висловити подяку усій нашій команді та нашому надійному партнеру Юрію Косюку за багаторічну співпрацю", — ділиться один з перших партнерів "М’ясомаркету" Ігор Димокуров. Кожен магазин мережі має на меті повністю задовольнити гастрономічні потреби своїх клієнтів, тому франчайзі обираються не випадково. Саме вони знають про особливі потреби жителів свого міста і допомагають в налагодженні зв’язку з ними. Крім того, враховуються й особливості розташування: дуже важливо, аби магазин знаходився у максимально зручному для усіх місці, щоб його гості без зайвого клопоту змогли придбати улюблені продукти. Такою турботою та особливим підходом МХП планує поділитися до кінця року з жителями ще 20 міст України!

Нагадаємо, в агрохолдингу МХП взяли курс на трансформацію з сировинної на кулінарну компанію. Одними з перших кроків стали відкриття нових форматів: магазинів "М’ясомаркет", гастростудії "Секрети Шефа" та точки перекусу "ХО перекусити? " від ТМ "Бащинський".

Фото: МХП