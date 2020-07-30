Молоко дорожчає через сезонний спад виробництва - експерти

На українському ринку ціни на молоко-сировину продовжують зростати в умовах сезонного спаду виробництва.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"Тренд підтримується активним зростанням цін на великі партії молока найвищої якості – «екстра». Середні ціни на цей гатунок зросли найбільше ― в середньому на 14 коп., до 10,3 грн/кг, вищий подорожчав на 12 коп., до 9,82 грн./кг, перший ґатунок додав в середньому 10 коп. ― 9,19 грн./кг. Середньозважена ціна трьох ґатунків піднялася до 9,77 грн/кг (+12 коп.)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що змінився діапазон коливань цін на екстраґатунок по регіонах: західний ― 9,90-10,4 грн/кг; східний ― 9,9-10,40 грн/кг; північний ― 10,0-10,5 грн/кг, південний ― 9,90-10,5 грн/кг, центральний ― 10,0-10,50 грн/кг.

"Хоч і з деяким запізненням, але ціни, все таки, активізували свій рух вгору. В знаки дається сезонне зниження виробництва на фоні річного скорочення в 3,7%. Відтермінований початок зростання в цьому році зумовлений падінням попиту за відомих усім причин, проте на даний момент вже відмічається його пожвавлення, особливо у сегменті ГоРеКа. Щодо термінів повного відновлення існують різні прогнози, які суттєво відрізняються, а відтак і прогноз цін у поточному році є надто ускладненим", - зауважили у профільній асоціації.

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Як повідомлялося, станом на 15 липня ціна на молоко екстраґатунку становила 10,16 грн/кг, вищий ґатунок - 9,73 грн/кг, перший ґатунок - 9,17 грн/кг. Середньозважена ціна трьох гатунків становила 9,69 грн/кг.