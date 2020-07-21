В Україні зменшилось надходження молока на переробку

За І півріччя 2020 року надходження сирого молока на переробні підприємства зменшилося на 7,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 1,83 млн тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Загалом за січень-червень 2020 року на переробні підприємства України надійшло 1,83 млн тонн молока, що на 7,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. У тому числі від сільськогосподарських підприємств надійшло 1,32 млн тонн (на 0,8% менше); від господарств населення – 0,38 млн тонн (на 15,6% менше); на давальницьких засадах – 0,12 млн тонн (на 30,9% менше); молока, власного виробництва переробних підприємств – 0,01 млн тонн (на 33,6% менше).

Найбільші надходження сирого молока на переробні підприємства за І півріччя 2020 року забезпечили сільгоспвиробники Вінницької (310,3 тис. тонн, на 8,7% менше, ніж у січні-червні 2019 року), Полтавської (196,2 тис. тонн, на 11,3% більше) та Київської (168,9 тис. тонн, на 14,9% менше) областей. Найменші – Одеська (6,7 тис. тонн, на 14,6% менше) Донецька (7,2 тис. тонн, на 10,4% більше) та Кіровоградська (8,1 тис. тонн, на 21,8% більше) області.

Закупівельні ціни на сире молоко у І півріччі 2020 року збільшилися на 9,7% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року і становили у середньому по країні 7 733 грн за тонну. У сільгосппідприємств сире молоко на переробку купували у середньому по 8 384 грн за тонну (на 8,7% дорожче, ніж у січні-червні 2019 року), у населення – по 5 454 грн за тонну (на 7,4% дорожче).

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році надходження сирого молока на переробні підприємства зменшилося на 9,1% у порівнянні із 2018 роком, до 3,8 млн тонн.