Виробництво молока в Україні зменшилося на 3,7%

За січень-червень 2020 року виробництво молока в Україні зменшилось на 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 4,59 млн тонн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-червень 2020 року в Україні було вироблено 4,59 млн тонн молока (на 3,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі сільськогосподарські підприємства виробили 1,39 млн тонн молока (на 0,7% менше), господарства населення — 3,20 млн тонн (на 4,9% менше).

Найбільше молока за шість місяців 2020 року виробили у Полтавській області — 361,3 тис. тонн (на 3,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); на другому місці — Вінницька (357,9 тис. тонн; на 4,5% менше); на третьому — Хмельницька (317,8 тис. тонн; на 0,5% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували у Луганській (53,4 тис. тонн; на 1,7% менше, ніж за січень-червень 2019 року), Донецькій (74,6 тис. тонн; на 12,6% менше) та Запорізькій (102,7 тис. тонн; на 7,6% менше) областях.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, у січні-червні 2019 року в Україні було вироблено 4,78 млн тонн молока; на 3,4% менше, ніж за аналогічний період 2018 року.