Україна на 7% збільшила експорт готової та консервованої риби

За 5 місяців 2020 року експорт української готової та консервованої риби збільшився на 7% - до 3,1 млн дол. США.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства за даними Держстату.

"Протягом січня-травня 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 1 645 тонн готової та консервованої риби на 3,1 млн дол. США. Такий результат у грошовому вимірі на 211,5 тис. дол. США (7,3%) більше, ніж за аналогічний період 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільшими покупцями цієї товарної позиції (у грошовому вимірі) стали Молдова (501 тонна на 804,6 тис. дол. США), Грузія (353 т на 482,9 тис. дол. США), США (86 т на 366,8 тис. дол. США), Азербайджан (228 т на 303,1 тис. дол. США) та Білорусь (121 т на 216 тис. дол. США). На долю цих країн припадає 70% експортних поставок готової та консервованої риби.

Також значні поставки здійснено до Узбекистану, Ізраїлю та Німеччини.

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За товарними позиціями найбільше експортовано: сардин, сардинели, кільки або шпротів – 1 256 тонн на 1,6 млн дол. США; оселедців – 42,2 тонни на 146,7 тис. дол. США; скумбрії – 19,4 тонни на 49,2 тис. дол. США; анчоусів – 8,5 тонни на 87,3 тис. дол. США; лосося – 1,7 тонни на 34,6 тис. дол. США.

Як повідомлялося, протягом січня-травня Україна поставила на зовнішні ринки риби та ракоподібних на понад 10,6 млн дол. США. Це на 8,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.