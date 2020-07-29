Чистий дохід Укрпошти зріс на 12,6%

Чистий дохід ПАТ "Укрпошта" за 6 місяців 2020 року сягнув майже 4,3 млрд грн, що на 12,6% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Національний поштовий оператор за 6 місяців поточного року збільшив чистий дохід на 12,6% в порівнянні з аналогічними показниками 2019 року, який склав близько 4,3 млрд грн. Чистий прибуток Укрпошти за пів року склав 42,7 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що й досі відчувають наслідки карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, - і в незапланованих витратах, і в недоотриманих доходах.

"Тільки 120 млн грн ми витратили на виплату надбавки співробітникам за роботу в умовах карантину та на засоби індивідуального захисту в умовах пандемії. В бізнесі відчутним стало суттєве зниження обсягів міжнародної пошти через відміну авіасполучення та призупинення роботи деяких державних установ і, як наслідок, скорочення внутрішнього листування. Все це частково вдалося компенсувати завдяки зростанню усіх інших напрямків бізнесу: посилок, платежів, торгівлі", - зауважили в пресслужбі.

Так, зростання обсягів дрібних пакетів відбулося на 10,9% проти аналогічного минулорічного показника, посилок – на 19,9%, платежів – 16,6%, пенсії та грошової допомоги - на 14,1%. Доходи від дрібних пакетів зросли на 20,3%, посилок – на 18,5%, платежів – на 12,3%.

За останні пів року компанія придбала на умовах фінансового лізингу 500 автомобілів Fiat Doblo Maxi для пересувних відділень та 154 автомобілі для кур’єрської та міської доставки: 71 авто Fiat Doblo Maxi та 83 автомобілі Citroen Jumper.

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Як повідомлялось, за результатами 2019 року Укрпошта виплатила 202,7 млн грн дивідендів, що стало найбільшою сумою відрахувань дивідендів у державний бюджет за весь час існування компанії.

АТ "Укрпошта" планує подвоїти дохід, вийти на прибуток у понад 1 млрд грн і стати незалежною від держави до 2024 року. Такими планами компанія поділилася перед початком карантину.