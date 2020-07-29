"Укргідроенерго" в І півріччі отримало 1,35 мільярда чистого прибутку

ПрАТ "Укргідроенерго" за січень-червень 2020 року одержало 1,346 млрд гривень чистого прибутку та сплатило до бюджетів всіх рівнів 1,867 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

"Найбільша гідрогенеруюча компанія України Укргідроенерго затвердила до випуску фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за І півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року. <…> Чистий фінансовий результат за результатами І півріччя 2020 року – 1 346,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Укргідроенерго за І півріччя 2020 року становив 5 967,1 млн грн.

В "Укргідроенерго" зазначили, що аналіз фінансових показників підприємства за останні роки підтверджує стабільний фінансовий стан і позитивну динаміку розвитку товариства. Прибуткова діяльність компанії протягом останніх 10 років є високим позитивним показником.

Зауважується, що протягом багатьох років Укргідроенерго є сумлінним платником податків.

"За підсумками роботи у І півріччі 2020 року товариство сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 1 867,0 млн грн, в тому числі дивідендів на державну часту акцій – 966,8 млн грн", - поінформували в Укргідроенерго.

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Як повідомлялося, у І півріччі 2019 року чистий фінансовий результат ПрАТ "Укргідроенерго" становив 1,192 млрд грн, а також було сплачено 1,993 млрд грн до бюджетів усіх рівнів. За 2019 рік "Укргідроенерго" отримало 3,223 млрд гривень чистого прибутку.

Як відомо, ПрАТ "Укргідроенерго" – найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, що включена до переліку 15 найбільших підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких складають 70 відсотків від загального показника у держсекторі. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва.