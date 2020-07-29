"Укргідроенерго" в І півріччі отримало 1,35 мільярда чистого прибутку
Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.
"Найбільша гідрогенеруюча компанія України Укргідроенерго затвердила до випуску фінансову звітність, підготовлену відповідно до МСФЗ, за І півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року. <…> Чистий фінансовий результат за результатами І півріччя 2020 року – 1 346,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Укргідроенерго за І півріччя 2020 року становив 5 967,1 млн грн.
В "Укргідроенерго" зазначили, що аналіз фінансових показників підприємства за останні роки підтверджує стабільний фінансовий стан і позитивну динаміку розвитку товариства. Прибуткова діяльність компанії протягом останніх 10 років є високим позитивним показником.
Зауважується, що протягом багатьох років Укргідроенерго є сумлінним платником податків.
"За підсумками роботи у І півріччі 2020 року товариство сплатило в повному обсязі свої зобов’язання до бюджетів усіх рівнів – 1 867,0 млн грн, в тому числі дивідендів на державну часту акцій – 966,8 млн грн", - поінформували в Укргідроенерго.
Як повідомлялося, у І півріччі 2019 року чистий фінансовий результат ПрАТ "Укргідроенерго" становив 1,192 млрд грн, а також було сплачено 1,993 млрд грн до бюджетів усіх рівнів. За 2019 рік "Укргідроенерго" отримало 3,223 млрд гривень чистого прибутку.
Як відомо, ПрАТ "Укргідроенерго" – найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, що включена до переліку 15 найбільших підприємств державного сектору економіки, сумарні активи яких складають 70 відсотків від загального показника у держсекторі. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Каховська ГЕС, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. Канівська ГАЕС та Каховська ГЕС-2 в процесі підготовки до будівництва.