Технологія ГРП дозволила додатково видобути 6 мільярдів кубів газу

Технологія гідравлічного розриву пластів (ГРП) дозволила дивізіону «Нафтогаз Розвідка і Видобування» з 2016 року додатково видобути 6 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба дівізіону.

«Починаючи з вересня 2016 року, компанія виконала 464 операції з гідравлічного розриву пласта (ГРП) на 253 свердловинах, які забезпечили додатковий видобуток 6 млрд м3 газу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за чотири роки команда фахівців дивізіону досягла високого коефіцієнту успішності операцій ГРП – понад 80% із них дають позитивний ефект і допомагають іншим проєктам, таким як буріння бічних стовбурів, розробка газу у щільних породах тощо, покращити свою економіку та результативність.

«Програма ГРП – напрям, який довів свою ефективність. Результати цих операцій в середньому дають близько 14% добового видобутку», - сказав директор дивізіону «Нафтогаз Розвідка і Видобування» Олександр Романюк.

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Як повідомлялося, гідравлічний розрив – це процес закачування рідкої суміші в пласт гірської породи під високим тиском для створення і закріплення невеликих тріщин в породі з метою отримання припливу вуглеводнів. Розчин, який закачують в породу на глибинах більше 1500 м, на 99,5% складається з води та піску, інші 0,5% - це гуарова камедь, сіль, поліакриламід, кислоти.