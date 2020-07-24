Інвестори схвалили нового главу НБУ - Financial Times

Інвестори схвалили Кирила Шевченка як нового главу Національного банку України.

Про це повідомляє Financial Times.

«Інвестори виступили з гучним схваленням нового голови центрального банку України, вставши в чергу, щоб купити облігації під час першого продажу боргу країни після того, як попередній глава раптово звільнився три тижні тому», - йдеться в повідомленні.

Як зазначає видання, всього через тиждень після призначення Шевченка головою НБУ Міністерство фінансів України розмістило євробонди на 2 мільярди доларів, і пропозиція перевищила 6 мільярдів.

Рішення НБУ зберегти облікову ставку на рівні 6% здивувало ринки.

«Він дав нам зрозуміти, що це звичайний бізнес і що цілі політики центрального банку не зміняться», - зазначив Річард Хаус, начальник відділу боргових паперів країн, що розвиваються, в Allianz Global Investors.

На думку менеджера з питань боргового портфелю на ринках, що розвиваються, в Aberdeen Standard Investments Віктора Шабо, це стало обнадійливою ознакою того, що новий глава Нацбанку протистоятиме закликам пом'якшити монетарну політику швидше, ніж це необхідно. Він також зазначив, що якби НБУ почав знижувати ставку більш агресивно, інфляція «могла б викликати занепокоєння».

Як повідомлялося, 23 липня Україна розмістила 12-річні євробонди в доларах. У порівнянні з першою спробою розміщення, ставка знизилася з 7,3% до 7,25%, а сума зросла з $1,75 млрд до $2 млрд.