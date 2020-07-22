Нацбанк продовжуватиме політику прозорого партнерства – Шевченко

Нацбанк продовжуватиме політику прозорого і прогнозованого партнерства.

Про це заявив голова Національного банку України Кирило Шевченко під час зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомляє пресслужба НБУ.

"Голова Національного банку Кирило Шевченко наголосив на важливості послідовної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями та запевнив, що Національний банк продовжуватиме політику прозорого і прогнозованого партнерства", - йдеться у повідомленні.

Очільник НБУ також зазначив, що Центральний банк України залишиться й надалі незалежною та технократичною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні та економічно вмотивовані рішення. Принцип колегіального ухвалення рішень теж залишається незмінним «золотим стандартом» НБУ, наголосив Шевченко.

Він підтвердив, що головним завданням Національного банку залишається забезпечення цінової та фінансової стабільності, водночас власними пріоритетними напрямами роботи він визначив відновлення активного кредитування, підтримання реформи корпоративного управління в державних банках (у тому числі через захист інституту незалежних директорів у наглядових радах), збереження макрофінансової стабільності та поглиблення співпраці з міжнародними партнерами. Керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне зауважив, що Національний банк досі був рольовою моделлю в питанні ефективності та прозорості в роботі і висловив сподівання, що так залишиться і в майбутньому. Упродовж зустрічі сторони обговорили поточний стан банківського сектору, зокрема якості кредитного портфеля банків, а також питання корпоративного управління в банках, продовження роботи з повернення коштів, виведених колишніми власниками збанкрутілих банків, можливості підтримання з боку ЄБРР економічного відновлення України.

У зустрічі також взяли участь перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступники голови НБУ Дмитро Сологуб та Олег Чурій, директор-альтернат від Швейцарії, України, Сербії, Узбекистану, Молдови, Ліхтенштейну, Чорногорії, Туркменістану Артемом Шевальов та заступник голови представництва ЄБРР в Україні Олександр Павлов.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.