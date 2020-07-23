Нацбанк не бачить підстав повертатися до підвищення облікової ставки

У Національному банку не бачать підстав для повернення тенденції до підвищення облікової ставки.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не бачимо підстав в найближчі місяці підвищувати ставку",- сказав Сологуб.

В наступному році, зазначив він, динаміка відсоткової ставки буде визначитись фіскальними параметрами та відновленням економіки після кризи.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 6%.