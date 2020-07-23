В Укрзалізниці зацікавились швейцарськими поїздами

АТ "Укрзалізниця" обговорило з представниками швейцарської компанії Stadler можливість залучення електропоїздів та дизель-поїздів.

Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик під час зустрічі із представниками бізнесу та виробників рухомого складу Швейцарської Конфедерації, інформує пресслужба Укрзалізниці.

«Поїзди цього виробника вже позитивно зарекомендували себе на широкій колії. Зокрема, поїзди виробництва цієї компанії успішно використовуються білоруською залізницею для організації міської електрички та регіональних перевезень. Ми зацікавлені у співпраці зі Stadler, але приміські перевезення є для Укрзалізниці надзбитковими. Тому ми намагаємось прийти до європейської моделі придбання рухомого складу та пропонуємо органам державної влади розглянути фінансування за рахунок бюджетних коштів», — наголосив Іван Юрик.

За його словами, поїзди виробництва Stadler також можуть бути задіяні для реалізації проєкту Kyiv City Express — міської електрички Києва.

«Важливим елементом у реалізації програми оновлення рухомого складу проєкту Kyiv City Express має стати участь у її фінансуванні місцевої влади міста Києва та державного бюджету, оскільки ця послуга надається населенню державою. Наразі ми ведемо переговори з усіма причетними органами державної влади, аби якомога швидше запустити цей проєкт», — зауважив очільник Укрзалізниці.

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У зустрічі зі швейцарської сторони взяли участь представники Посольства Швейцарії в Україні, Швейцарського Федерального Інституту технологій, керівники Optima Nexus, Stadler Rail, Axpo.