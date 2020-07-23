Нафта дорожчає незважаючи на зростання запасів у США
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 44,38 за барель, що на $ 0,09 (0,2%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні також на $ 0,09 (0,21%) - до $ 41,99 за барель.
Запаси нафти у США зросли на 4,9 мільйона барелів за тиждень, що завершився 17 липня, до 536,6 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.
"Зазвичай запаси палива активно використовувалися б, але різке зростання випадків COVID-19 завадило відновленню", - повідомили аналітики ANZ, говорячи про попит у піковий літній сезон водіння у США.
Пандемія COVID-19 продовжує тиснути на економічну активність і споживання нафти. Кількість випадків захворювання у всьому світі перевищило 15 млн, при цьому Каліфорнія обігнала за захворюваністю Нью-Йорк і стала штатом з максимальною кількістю підтверджених випадків захворювання у США. У Техасі також був встановлений новий антирекорд цієї смертельно небезпечної інфекції.
Напруженість у відносинах між Китаєм і США не сприяла впевненості інвесторів у майбутньому економічному зростанні. Напередодні Сполучені Штати дали Китаю 72 години на те, щоб закрити консульство КНР у Х'юстоні на тлі звинувачень у шпигунстві, що ознаменувало різке погіршення відносин між двома найбільшими економіками світу.
Міністерство закордонних справ КНР на своїй сторінці у Twitter «рішуче засудило» цей крок, назвавши його «політичною провокацією».
Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 44,48 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,28 долара за барель, що на 8 центів вище рівня закриття торгів ($ 44,20)