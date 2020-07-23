Нафта дорожчає незважаючи на зростання запасів у США

Ціни на нафту зросли в четвер, але підвищення було обмежено на тлі несподіваного зростання запасів у США, тоді як стійке збільшення кількості нових випадків коронавірусу продовжило чинити тиск на відновлення попиту на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 44,38 за барель, що на $ 0,09 (0,2%) вище ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні також на $ 0,09 (0,21%) - до $ 41,99 за барель.

Запаси нафти у США зросли на 4,9 мільйона барелів за тиждень, що завершився 17 липня, до 536,6 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

"Зазвичай запаси палива активно використовувалися б, але різке зростання випадків COVID-19 завадило відновленню", - повідомили аналітики ANZ, говорячи про попит у піковий літній сезон водіння у США.

Пандемія COVID-19 продовжує тиснути на економічну активність і споживання нафти. Кількість випадків захворювання у всьому світі перевищило 15 млн, при цьому Каліфорнія обігнала за захворюваністю Нью-Йорк і стала штатом з максимальною кількістю підтверджених випадків захворювання у США. У Техасі також був встановлений новий антирекорд цієї смертельно небезпечної інфекції.

Напруженість у відносинах між Китаєм і США не сприяла впевненості інвесторів у майбутньому економічному зростанні. Напередодні Сполучені Штати дали Китаю 72 години на те, щоб закрити консульство КНР у Х'юстоні на тлі звинувачень у шпигунстві, що ознаменувало різке погіршення відносин між двома найбільшими економіками світу.

Міністерство закордонних справ КНР на своїй сторінці у Twitter «рішуче засудило» цей крок, назвавши його «політичною провокацією».

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 44,48 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 44,28 долара за барель, що на 8 центів вище рівня закриття торгів ($ 44,20)