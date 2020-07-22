Нафта дешевшає після відновлення 4-місячного максимуму напередодні

Ціни на нафту знижуються в середу після відновлення 4-місячного максимуму напередодні на фоні різкого зростання запасів у США і збільшення кількості випадків зараження коронавірусом, що може ще більше позначитися на попиті на паливо.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures становила $43,97 за барель, що на $0,35 (0,79%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії. Вчора ці контракти подорожчали на $1,04 (2,4%), до $44,32 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі NYMEX подорожчали на $1,15 (2,82%) - до $41,96 за барель. До закриття попередніх торгів вартість цих контрактів збільшилася на $1 - до $41,92 за барель.

За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США збільшилися на 7,5 мільйона барелів - до 531 мільйона за тиждень, що завершився 17 липня, тоді як аналітики припускали, що вони знизяться на 2,1 мільйона барелів. Запаси бензину скоротилися на 2 млн барелів, дистилятів - майже на 1,4 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 716 тис. барелів.

"Ралі нафти наштовхнулося на глуху стіну після того, як звіт API вказав на різке зростання запасів, а президент Трамп попередив, що пандемія коронавірусу в США, швидше за все, посилиться", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик в OANDA.

Погіршення настроїв інвесторів також було пов'язано з погіршенням ситуації з COVID-19 у США, де 21 липня вперше з червня було зареєстровано понад 1 тис. смертей за добу. Наразі кількість смертей знову зростає в 21 штаті, а кількість померлих по всій країні наближається до 142 тис. осіб.

Економічні дані Японії, четвертого в світі споживача нафти, також чинили тиск на ціни. Виробнича активність в Японії скоротилася 15-й місяць поспіль у липні, вказавши на те, що економічні труднощі через коронавірус збережуться і в третьому кварталі, а надії на швидке глобальне відновлення стають дедалі більш примарними.

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Станом на 10:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,99 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 43,97 долара за барель, що на 35 центів нижче рівня закриття торгів ($44,32)