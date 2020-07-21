Нафта подорожчала на тлі надій щодо відновлення попиту

Ціни на нафту зросли у вівторок на тлі надій на відновлення попиту, але побоювання про повторне запровадження карантинних заходів через зростання кількості випадків коронавірусу стримували підйом.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,40 за барель, що на $ 0,12 (0,28%) вище ціни на час закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX піднялися в ціні на $ 0,03 (0,07%) - до $ 40,84 за барель.

"З відкриттям великих економік ... попит на нафту має зрости, особливо якщо незабаром стане доступна вакцина", - сказав Фавад Разакзада, аналітик ринку в ThinkMarkets.

Проте деякі країни, такі як США й Індія, як і раніше фіксують рекордну кількість випадків інфікування, тоді як інші, в тому числі Іспанія й Австралія, борються з новими спалахами.

Водночас результати ряду досліджень і тестів, які показали перспективність різних вакцин, дають надію на те, що пандемію вдасться взяти під контроль. Первинні дані про випробування, опубліковані 20 липня, підвищили впевненість у тому, що вакцина проти COVID-19 може бути створена, хоча будь-який прорив у цій галузі потребує часу.

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Станом на 10:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,22 долара за барель, що на 6 центів нижче рівня закриття торгів ($ 43,28).