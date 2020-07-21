Нафта подорожчала на тлі надій щодо відновлення попиту
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,40 за барель, що на $ 0,12 (0,28%) вище ціни на час закриття попередньої сесії.
Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX піднялися в ціні на $ 0,03 (0,07%) - до $ 40,84 за барель.
"З відкриттям великих економік ... попит на нафту має зрости, особливо якщо незабаром стане доступна вакцина", - сказав Фавад Разакзада, аналітик ринку в ThinkMarkets.
Проте деякі країни, такі як США й Індія, як і раніше фіксують рекордну кількість випадків інфікування, тоді як інші, в тому числі Іспанія й Австралія, борються з новими спалахами.
Водночас результати ряду досліджень і тестів, які показали перспективність різних вакцин, дають надію на те, що пандемію вдасться взяти під контроль. Первинні дані про випробування, опубліковані 20 липня, підвищили впевненість у тому, що вакцина проти COVID-19 може бути створена, хоча будь-який прорив у цій галузі потребує часу.
Станом на 10:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 43,64 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,22 долара за барель, що на 6 центів нижче рівня закриття торгів ($ 43,28).