Фінансування урановій шахті "Новокостянтинівська" планують повернути - Кабмін

Міністерство енергетики разом з іншими відомствами розробить розпорядження про виділення фінансування для проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей".

Про це під час засідання уряду сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропоную включити доручення Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки та Мін'юстом розробити проєкт акту щодо виділення коштів з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для фінансування державного інвестиційного проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей", - зазначила Буславець.

Вона нагадала, що у державному бюджеті на цей інвестиційний проєкт виділялося 140 млн грн, однак після змін до бюджету для формування фонду боротьби з коронавірусом цей бюджетний напрямок анулювали.

"Відзначу, що відтермінування реалізації цього проєкту може привести до зменшення обсягів видобутку уранової руди і виробництва уранового концентрату та збільшення залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних постачальників уранової продукції", - наголосила Буславець.

Раніше планувалося, що завдяки реалізації інвестпроєкту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей” можна буде створити додатково понад 200 робочих місць і суттєво збільшити видобуток уранової руди.

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Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки прогнозувало, що реалізація інвестиційного проєкту з розвитку виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти дасть змогу збільшити видобуток урану до 701 тонни у 2021 році (у 2018 році видобуток становив 336 тонн). Метою проєкту також було збільшення річного виробництва уранового оксидного концентрату до 2 480 тонн, що, у свою чергу, становить річну потребу всієї атомної енергогенерації України.