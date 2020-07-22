Фінансування урановій шахті "Новокостянтинівська" планують повернути - Кабмін
Про це під час засідання уряду сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пропоную включити доручення Міненерго разом з Мінфіном, Мінекономіки та Мін'юстом розробити проєкт акту щодо виділення коштів з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 для фінансування державного інвестиційного проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей", - зазначила Буславець.
Вона нагадала, що у державному бюджеті на цей інвестиційний проєкт виділялося 140 млн грн, однак після змін до бюджету для формування фонду боротьби з коронавірусом цей бюджетний напрямок анулювали.
"Відзначу, що відтермінування реалізації цього проєкту може привести до зменшення обсягів видобутку уранової руди і виробництва уранового концентрату та збільшення залежності вітчизняної атомної енергетики від іноземних постачальників уранової продукції", - наголосила Буславець.
Раніше планувалося, що завдяки реалізації інвестпроєкту “Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей” можна буде створити додатково понад 200 робочих місць і суттєво збільшити видобуток уранової руди.
Як повідомляв Укрінформ, Мінекономіки прогнозувало, що реалізація інвестиційного проєкту з розвитку виробничих потужностей Новокостянтинівської шахти дасть змогу збільшити видобуток урану до 701 тонни у 2021 році (у 2018 році видобуток становив 336 тонн). Метою проєкту також було збільшення річного виробництва уранового оксидного концентрату до 2 480 тонн, що, у свою чергу, становить річну потребу всієї атомної енергогенерації України.