Виконавчу службу звинувачують у незаконному виведенні грошей з рахунків пароплавства

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" звинуватило чиновників Ізмаїльського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби Міністерства юстиції в незаконному виведенні грошей з рахунків пароплавства.

Про це повідомляє пресслужба пароплавства .

"Свавілля чиновників виконавчої служби та невиконання вимог законодавства з боку одного із обслуговуючих банків ставить під загрозу своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нещодавно ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» отримало "кошти за фрахт, які підприємство планувало направити на виплату заробітної плати співробітникам компанії та сплату податків до бюджетів усіх рівнів. За встановленою процедурою, отримані кошти в іноземній валюті УДП відразу спрямувало для конвертації у національну валюту та виставило відповідні платіжні вимоги обслуговуючому банку з метою направити кошти на виплату заробітної плати та сплату податків".

Через винесення незаконної постанови про арешт коштів та протиправних дій зі списання коштів представниками державної виконавчої служби, акцентували в УДП, керівництво пароплавства "негайно звернулося до правоохоронних органів. За фактом відкрито кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування".

Також УДП звернулось до Міністерства юстиції з проханням захистити підприємство від протиправних дій місцевих державних виконавців, що "заподіяли істотну шкоду пароплавству".

Керівництво УДП висловило обурення незаконними діями представників Державної виконавчої служби, адже вони перш за все унеможливлюють виконання компанією своїх першочергових соціальних зобов’язань, підсумували в ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».