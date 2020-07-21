Закон про роботу з електронним кабінетом платника податків можна підписати - рішення Ради

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №2524-П щодо скасування рішення парламенту щодо ухвалення Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців".

Ухвалення відповідного рішення підтримали 49 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до статті 48 Регламенту, без розгляду проєктів постанов щодо скасування рішень щодо ухвалення законів спікер не може підписати відповідні закони та передати їх на підпис главі держави.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 липня Рада ухвалила в цілому Закон України №2524 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", метою якого є усунення проблем та бюрократичних процедур у роботі з електронним кабінетом платника податків.