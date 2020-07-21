Новий голова НБУ має на меті відновити кредитування

Новий голова НБУ має на меті відновити кредитування

Укрінформ
Новий голова НБУ Кирило Шевченко має на меті відновити кредитування, скоротити рівень проблемних кредитів у банках та зберегти макростабільність.

Про це він сказав 20 липня на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мій курс базується на 4 пріоритетах. Перше – це відновлення кредитування... Другий пріоритет – зниження портфелю проблемних кредитів... Пріоритет третій – це збереження макростабільності...Четверте – продовження та поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами", - сказав Шевченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

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