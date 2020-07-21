Новий голова НБУ має на меті відновити кредитування

Новий голова НБУ Кирило Шевченко має на меті відновити кредитування, скоротити рівень проблемних кредитів у банках та зберегти макростабільність.

Про це він сказав 20 липня на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мій курс базується на 4 пріоритетах. Перше – це відновлення кредитування... Другий пріоритет – зниження портфелю проблемних кредитів... Пріоритет третій – це збереження макростабільності...Четверте – продовження та поглиблення співпраці з нашими міжнародними партнерами", - сказав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.