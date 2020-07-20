Шевченко вважає, що треба переглянути ефективність "кредитних канікул"

Голова Національного банку Кирило Шевченко має намір продовжувати політику зниження облікової ставки та вважає за необхідне переглянути програму "кредитних канікул".

Про це він сказав під час його представлення Президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"НБУ має продовжувати політику зниження облікової ставки, яка приведе до здешевлення кредитів для кінцевих споживачів. Треба переглянути ефективність "кредитних канікул" адже в умовах збільшення неплатежів за кредитами у банків зв'язані руки в частині видачі більшої частини доступних кредитів", - сказав Шевченко.

Він вважає, що ці кроки дозволять підприємствам реального сектору отримати кредитну підтримку.

Також голова Нацбанку наголосив, що НБУ має допомогти збалансувати портфелі банків. З одного боку – посилити роботу зі зниження частки проблемних кредитів у системі та покращення кредитних портфелів банків, з іншого – обмежити використання довгострокових цінних паперів, які банки купують, використовуючи вільну ліквідність замість кредитування підприємств.

Читайте також: Президент назвав основні завдання для голови Нацбанку

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня 2020 року призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.

Востаннє Нацбанк із 12 червня 2020 року знизив облікову ставку з 8% до 6%.