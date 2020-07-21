Єврорада дозволила угоду між ЄС і Китаєм про захист географічних брендів

Європейська рада дала дозвіл на підписання з Китаєм угоди про географічні торгові найменування, яка дозволить захистити товарні бренди сторін на міжнародному ринку.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

«Угода забезпечить захист на ринку Китаю більш як 100 географічних брендів сільськогосподарської продукції, таких як Mozzarella di Bufala Campana, вино Languedoc, Polska Wódka або Elia Kalamatas. Таким самим чином 100 китайських товарів будуть захищені в ЄС - із дотриманням взаємної поваги до сільськогосподарських виробничих традицій кожної зі сторін», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після чотирьох років дії угоди до неї додатково будуть включені по 175 товарних найменувань від кожної сторони. При цьому діятиме механізм погодження пропозицій щодо розширення переліку таких захищених географічних індикаторів.

Угода визначає умови перекладу і використання брендів та захисту прав інтелектуальної власності, зокрема, забороняє супроводження оригінальних назв товарів словосполученнями на кшталт «різновид», «відповідного типу», «у стилі», «імітація» та подібними для опису схожих товарів, що не є оригінальним продуктом авторизованого виробника.

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Час та місце для підписання цього документа ще не визначені. Аби ця двостороння угода набула чинності, її ще має ратифікувати Європейський парламент.

Як повідомлялося, Європейська рада дала дозвіл на початок переговорів між ЄС і КНР щодо взаємного захисту географічних найменувань ще у вересні 2010 року.