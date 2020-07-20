Міненерго закриватиме шахти поетапно - Буславець

Міністерство енергетики планує закривати шахти поетапно.

Про це під час засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні нами доопрацьовується методологія оцінки вугільних підприємств. Процес закриття має бути поетапним. Визначається пріоритетність міст та областей, які потребуватимуть програми підтримки у першу чергу. У нас проаналізована соціально-економічна ситуація в областях, що підпадають під трансформацію. Зараз розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік для створення нових робочих місць", - зазначила в.о. міністра.

Вона зауважила, що ведуться напрацювання щодо зменшення залежності місцевих громад таких регіонів від вугільної галузі.

За її словами, усе це відбувається у рамках розробки Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів.

"На Міністерство енергетики покладене завдання розроблення програми реформування вугільної галузі. Що необхідно затвердити - це концепція і план заходів реформування вугільної галузі. На сьогодні ця концепція розробляється і буде представлена найближчим часом", - сказала Буславець.

Також, за її словами, має з'явитися концепція трансформації вугільних регіонів до 2030 року.

Буславець нагадала, що уряд затвердив координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів, який очолює Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мета цього центру - розробка Національної програми справедливої трансформації вугільних регіонів", - відзначила Буславець.

Як повідомлялося, минулого тижня у Міністерстві енергетики з'явилися двоє заступників міністра, що відповідатимуть за вугільний напрямок. Один заступник зосередиться на операційних питаннях, а другий - саме на реформуванні галузі.