Україна наростила імпорт по всіх групах молочної продукції

За січень-червень 2020 року було імпортовано молочної продукції на суму 137 млн дол. США, що в 2,6 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нарощення поставок до України з-за кордону відбулось по всіх групах молочної продукції. Більше ніж в 7,7 разів зросли поставки масла вершкового (+6,5 тис. т) та у 5 разів молока й вершків не згущених (+ 5 тис. т), повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу.

«Витіснення вітчизняного вершкового масла імпортним товаром з ЕС (переважно польським), пов’язано із більш конкурентними цінами європейської продукції на ринку, у тому числі за рахунок існуючої потужної державної підтримки зазначеного сегменту та стимулювання експортної діяльності в Євросоюзі. Незначне зменшення (-2%) цін на вітчизняну продукцію протягом двох останніх місяців ускладнює конкуренцію із європейським товаром, ціни на який «просіли» на 13%», — пояснює Валентина Кропивко, аналітик УКАБ.

Разом з цим, за січень-червень 2020 року Україною було експортовано молочної продукції на суму 87,5 млн дол. США, що на третину або 32% менше ніж за аналогічний період минулого року. Так, експортні поставки по всім групам молочної продукції зменшились. Найбільші темпи скорочення демонстрували поставки за кордон масла вершкового – на 43% (-5,4 тис. т), молока та вершків згущених - на 36% (-7,7 тис. т).

Сальдо торгівлі молочною продукцією за півроку від’ємне і становить 49,4 млн дол. США. На ринку спостерігається активне заміщення імпортними товарами вітчизняної продукції (через скорочення поголів’я та виробництва молочної продукції).

«Попри рентабельність вітчизняного виробництва молока та позитивні тенденції до збільшення частки виробництва молока сільгосппідприємствами у загальному виробництві, без дієвої та довготривалої комплексної державної підтримки виробництва та переробки кризова ситуація у молочній галузі лише посилюватиметься», - наголосила Валентина Кропивко.