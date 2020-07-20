Останні півтора-два місяці спостерігається позитивний тренд щодо виконання бюджету — Разумков

Впродовж останніх півтора-два місяці в Україні спостерігається позитивний тренд щодо виконання державного бюджету.

Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про виконання бюджету, то за останні півтора-два місяці ми бачимо позитивний тренд: якщо до червня виконання бюджету було, якщо не помиляюся, десь 88%, то зараз ми бачимо 92% - це демонструє те, що економіка потроху виходить з економічної кризи. Однак говорити про те, що ми вийшли повністю і можемо говорити про серйозне зростання, як і вся Європа, як і весь світ, думаю, що це м'яко кажучи, зарано", - зазначив Разумков.

При цьому він нагадав, що Україна на сьогодні живе в реаліях, в яких живе весь світ: коронавірус і пандемія внесли свої обмеження як у світовій економіці, так і в економіці Української держави.

"Якщо ми говоримо мовою цифр, то, якщо я не помиляюся, згідно з прогнозами по єврозоні, буде спад економіки майже на 9%, і це в цьому році, в наступному році прогнозується зростання лише на 6%. Тобто, знову вона не відновиться, і це призводить до того, що змінюються пріоритети для кожної з держав. Головною такою зміною є саме переорієнтація на внутрішніх виробників, захист національних інтересів, захист і просування власної економіки. Однак я більш ніж чітко розумію, що сьогодні працювати виключно в режимі замкнутої економіки неможливо, і міжнародний рух і фінансів, і капіталу, і промисловості, і товарів так само буде зберігатися. Україна повинна знаходити ті точки росту, які є в нас, які ми можемо використовувати. У нас є галузі, які потребують додаткової підтримки з боку і залучення додаткових інвестицій", - уточнив спікер.