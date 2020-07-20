Останні півтора-два місяці спостерігається позитивний тренд щодо виконання бюджету — Разумков
Про це заявив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Якщо ми говоримо про виконання бюджету, то за останні півтора-два місяці ми бачимо позитивний тренд: якщо до червня виконання бюджету було, якщо не помиляюся, десь 88%, то зараз ми бачимо 92% - це демонструє те, що економіка потроху виходить з економічної кризи. Однак говорити про те, що ми вийшли повністю і можемо говорити про серйозне зростання, як і вся Європа, як і весь світ, думаю, що це м'яко кажучи, зарано", - зазначив Разумков.
При цьому він нагадав, що Україна на сьогодні живе в реаліях, в яких живе весь світ: коронавірус і пандемія внесли свої обмеження як у світовій економіці, так і в економіці Української держави.
"Якщо ми говоримо мовою цифр, то, якщо я не помиляюся, згідно з прогнозами по єврозоні, буде спад економіки майже на 9%, і це в цьому році, в наступному році прогнозується зростання лише на 6%. Тобто, знову вона не відновиться, і це призводить до того, що змінюються пріоритети для кожної з держав. Головною такою зміною є саме переорієнтація на внутрішніх виробників, захист національних інтересів, захист і просування власної економіки. Однак я більш ніж чітко розумію, що сьогодні працювати виключно в режимі замкнутої економіки неможливо, і міжнародний рух і фінансів, і капіталу, і промисловості, і товарів так само буде зберігатися. Україна повинна знаходити ті точки росту, які є в нас, які ми можемо використовувати. У нас є галузі, які потребують додаткової підтримки з боку і залучення додаткових інвестицій", - уточнив спікер.