Ціни на пальне ростуть і ростимуть: запам’ятайте їх такими…

До кінця липня цифри на стелах АЗС можуть змінитися ще на гривню, – прогнозують експерти. І це – якщо різко не знецінять національну валюту

Ось уже майже три тижні – з 29 червня – великі роздрібні мережі підвищують ціни на бензини і дизпаливо. Про це повідомляє еnkorr з посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, напередодні мережа AMIC підвищила вартість пального на 27 копійок за літр: бензин А-95 подорожчав до 24,44 гривень, А-92 – до 23,42, дизель – до 23,44 гривень за літр. У мережі "Автопорт" всі види пального подорожчали на 40 копійок: А-95 – до 24,40, А-92 і дизпаливо – до 23,80 грн/л. На станціях Motto дизель подорожчав у середньому на 15 копійок, бензини – на 12-15 копійок за літр. Мережа Mango змінила цінники на 60-70 копійок за літр.

Загалом за трохи більш ніж півмісяця роздрібні ціни на всі види пального зросли майже на 80 копійок. І це – не межа, – кажуть експерти. Й роблять невтішний для споживачів висновок: фактично більш ніж річний період зниження (різними темпами – залежно від ситуації на світових ринках та усередині країни) вартості нафтопродуктів – позаду...

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Схоже, усіма перевагами стрімкого зниження світових цін на нафту (аж до мінусових значень під час біржових торгів у квітні) і торішнього зміцнення гривні українцям насолодитися не вдалося. Починаючи із травня минулого року, роздрібні ціни на нафтопродукти таки знижувалися. Але не так швидко, як прогнозували експерти. І тим більше – набагато повільніше, ніж хотілося б споживачам. Вкотре спрацювала українська “особливість”: реакція на фактори, що грають на пониження цін, повільна. На протилежні тенденції – майже миттєва.

Євген Невмержицький

"Коли відбувався обвал вартості нафти на світових ринках, у нас дуже повільно знижувалася ціна пального. Але обвал ринку нафти був набагато більшим, ніж рівні, на які впали ціни на АЗС, – констатував в ефірі телеканалу “Україна 24” економіст Євген Невмержицький, – Заправки і пальне – це великий ринок, тут падіння цін відбувається набагато повільніше, ніж на нафтовому ринку, хоча подорожчання йде набагато швидше". Пояснюється це, зокрема, й тим, що нафту на світових ринках купують наперед – із постачанням за місяць, два, а то й три (приміром, зараз на провідних біржах торгують серпневими і вересневими ф’ючерсами – простіше кажучи, зобов’язаннями поставити замовлену сировину у серпні та вересні). Відповідно, нинішні котирування вплинуть на ціну переробленої нафти щонайраніше наприкінці серпня, а то й у вересні. Або – в середині вересня – на початку жовтня. Не виключено, що за цей час вартість нафти із постачанням у жовтні та листопаді різко підвищиться. При цьому навіть незначне подорожчання, зазвичай, змушує трейдерів і роздрібних торговців “перестраховуватися” й не поспішати знижувати ціни. А при більш-менш стійкій тенденції до подорожчання – ще й підвищувати вартість пального. Тож і квітневого обвалу цін на нафту (із постачанням у травні) до мінусових значень ми майже не відчули. Бо, по-перше, у “цінове провалля” потрапила лише техаська нафта WTI, якою торгують на американських ринках. По-друге, позитивні котирування “чорного золота” відновилися дуже швидко – спочатку до позначок $15-20 за барель, трохи згодом – до $30-35 (залежно від марки), і зараз – до $40 та більше.

Те саме стосується і змін валютного курсу. На зміцнення гривні трейдери реагувати не поспішають. При кожному ж її послабленні намагаються підстрахуватися – навіть, коли продають нафтопродукти із попередніх, “дешевих”, партій. Іноді ще й притримують дешевші запаси до кращих (для себе) часів.

Для розуміння: частка вартості нафти в ціні готової продукції, зазвичай, не перевищує 40%. Решта – вартість транспортування, витрати й маржа переробників, податки й акцизи, “інтерес” постачальників, маржа роздрібних торговців. За даними галузевих експертів, на продажу кожного літра автогазу у роздріб продавець має 2 гривні, бензину – 3, дизпалива – 4. Плюс дуже болісне питання існування в Україні нелегальних нафтопереробних заводів, які, як повідомляв Укрінформ, щороку “бодяжать” до 400 тисяч тонн пального, і сотень “сірих” автозаправних станцій. Загалом деякі експерти оцінюють обсяги “сірого” ринку пального у понад 40%! Але... Сподіватимемося, розкошувати “тіньовикам” залишилося недовго. Цими днями руки (а ще – очі, голови і язики) народних обранців нарешті дійшли до розгляду у першому читанні підготовленого восени минулого року законопроєкту №2515 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю пальним”. Ухваленим за основу документом пропонується доповнити Кодекс про адмінпорушення статтею 161-1 “Порушення порядку торгівлі пальним”, яка передбачає відповідальність за оптову чи роздрібну торгівлю пальним без дозвільних документів. Але остаточно ухвалять проєкт, вочевидь, не раніше осені. Хоча й не виключаємо винесення цього питання на одне із позачергових засідань, якими, схоже, будуть багаті нинішні парламентські “канікули”. Як би там не було, уже цього року ситуація із “лівими” заправками й НПЗ може змінитися. Що позитивно позначиться на доходах легальних виробників і торговців. Тож вони отримають додаткові можливості для зниження чи принаймні утримання цін.

Хоча, якщо чесно – не факт. Адже, за словами Євгена Невмержицького, на вартість нафтопродуктів в Україні, з-поміж іншого, впливають і сезонний попит на пальне, і можливі монопольні змови. Антимонопольний комітет не раз починав відповідні розслідування. Лякав трейдерів приписами і навіть штрафами. Утім, мабуть, покарання у кілька десятків мільйонів гривень – яке, до того ж, ще можна роками оскаржувати у судах, – недостатній аргумент для того, щоб подібні спроби (антиконкурентні домовленості між учасниками ринку) не повторювалися знову із знову.

Аналізуємо, яких цін на АЗС чекати найближчими тижнями

За висновками галузевих експертів, нинішнє перманентне уже (на щастя, поки що помірне) підвищення цін на пальне в Україні – то реакція на зміни вартості “чорного золота” у світі. На короткому кроці цей показник то зростає, то падає. Приміром, зараз триває помірне зниження – на тлі негативного впливу на попит збільшення кількості випадків коронавірусу, потенційного пожвавлення нафтовидобутку у США й рішення ОПЕК+ про послаблення із серпня погоджених раніше обмежень на видобуток вуглеводнів. Але цінові коливання незначні. Й загальна тенденція до підвищення вартості нафти у середньостроковій перспективі зберігається. Відповідно, висхідний тренд, вочевидь, негативно (для споживачів) позначатиметься й на цінах пального в Україні.

Сергій Куюн

“Очікуємо, що до кінця липня ціни продовжать рости. Потенціал – до 1 гривні за літр”, – спрогнозував експерт паливного ринку Сергій Куюн. І пояснив: “За два останні місяці ціни стримувалися дешевими запасами нафтопродуктів, закуплених гравцями ринку. За нашими оцінками, нині в країні сформовано рекордні запаси дизельного палива (350-400 тисяч тонн) та бензину (150-180 тисяч тонн). Але запаси потроху вичерпуються, їм на зміну приходить дорожча закупівля”.

Варто враховувати і так званий “курсовий вплив”. Останні коливання на валютному ринку, коли долар подорожчав більш ніж на 30 копійок, на роздрібних продажах пального ще майже не позначилися. Що потенційно уже наступного тижня може додати до вартості літра бензину, дизпалива 20-25, автогазу – 15-20 копійок.

У цьому зв’язку пан Куюн попереджає прибічників ідеї послаблення національної валюти до 30 гривень за американський “зелений”. Цей крок, за підрахунками експерта, призведе до подорожчання літра пального приблизно на 2,5 гривні. Що означає: середньостатистичному українцеві доведеться додатково витрачати по 100 та більше гривень за бак. І то ще півбіди. Подорожчання пального негативно вплине на споживчі ціни в країні, зростання яких останнім часом – зокрема, й через коронавірусні обмеження – зупинилося. А вартість деяких товарів навіть почала знижуватися. Девальвація, зрозуміло, переверне все з ніг на голову. Товари дорожчатимуть як безпосередньо через знецінення гривні, так і опосередковано – у зв’язку зі змінами на ринку пального та збільшенням транспортних витрат. Приміром, більше половини дизпалива (7 мільйонів тонн на рік), що продається в країні, споживають аграрії. В Українській зерновій асоціації попереджають: ймовірна зміна вартості палива негативно позначиться на рентабельності сільськогосподарського виробництва. Тож фермери й агрохолдинги змушені будуть підвищувати вартість вирощеного збіжжя. Що потягне за собою й ціни на готову продукцію. Й так по колу...

“Долар по 30 – це страшний сон для паливного ринку, – наголошує Сергій Куюн, – від такого стрибка цін на імпорт може постраждати і програма “Велике будівництво”. Підрядники вже провели тендери й зафіксували ціни на сезон – зокрема на бітум. Його подорожчання на 10% через просідання курсу призведе або до зриву поставок або до пропорційного перегляду цін і, відповідно, кошторисів. І це тільки бітум, а там же й купа техніки в лізинг-кредитах, і т.д...”. Негативний ефект “просідання “ гривні у цьому сегменті, за прогнозами експерта, буде куди суттєвішим, ніж можливий “позитив” – збільшення гривневих надходжень до Дорожнього фонду, через підвищення зборів акцизу на нафтопродукти, розмір яких, як відомо, встановлено в євро.

Тож цілком ймовірно, що до цін, які ми бачили на стелах АЗС у травні-червні, ринок не повернеться іще довго. Як кажуть: запам’ятаймо їх такими...

Владислав Обух, Київ