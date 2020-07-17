У КСУ оскаржують окремі положення закону про альтернативні джерела енергії

У КСУ оскаржують окремі положення закону про альтернативні джерела енергії

Укрінформ
На розгляд Конституційного Суду надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України щодо оспорення окремих положень закону України «Про альтернативні джерела енергії» і закону України «Про ринок електричної енергії».

Про це інформує пресслужба КСУ у Facebook.

«Суб’єкт права на конституційне подання оспорює окремі положення абзаців першого – четвертого частини другої, частини третьої, частин шостої – дев’ятої, частин дванадцятої – двадцять другої, частини двадцять шостої, частин двадцять восьмої – тридцять третьої статті 9-1, положень статті 9-2 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" від 20 лютого 2003 року № 555-IV, та положень частин другої, четвертої, пункту 3 частини дев’ятої статті 65 Закону України "Про ринок електричної енергії“ від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що, на думку авторів клопотання, ці положення призводять до непомірних витрат з держбюджету та його розбалансування.

З текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.

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