У КСУ оскаржують окремі положення закону про альтернативні джерела енергії

На розгляд Конституційного Суду надійшло конституційне подання 47 народних депутатів України щодо оспорення окремих положень закону України «Про альтернативні джерела енергії» і закону України «Про ринок електричної енергії».

Про це інформує пресслужба КСУ у Facebook.

«Суб’єкт права на конституційне подання оспорює окремі положення абзаців першого – четвертого частини другої, частини третьої, частин шостої – дев’ятої, частин дванадцятої – двадцять другої, частини двадцять шостої, частин двадцять восьмої – тридцять третьої статті 9-1, положень статті 9-2 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" від 20 лютого 2003 року № 555-IV, та положень частин другої, четвертої, пункту 3 частини дев’ятої статті 65 Закону України "Про ринок електричної енергії“ від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Буславець прокоментувала можливість здорожчання електроенергії для українців

Зазначається, що, на думку авторів клопотання, ці положення призводять до непомірних витрат з держбюджету та його розбалансування.

З текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.