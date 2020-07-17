У КСУ оскаржують окремі положення закону про альтернативні джерела енергії
Про це інформує пресслужба КСУ у Facebook.
«Суб’єкт права на конституційне подання оспорює окремі положення абзаців першого – четвертого частини другої, частини третьої, частин шостої – дев’ятої, частин дванадцятої – двадцять другої, частини двадцять шостої, частин двадцять восьмої – тридцять третьої статті 9-1, положень статті 9-2 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" від 20 лютого 2003 року № 555-IV, та положень частин другої, четвертої, пункту 3 частини дев’ятої статті 65 Закону України "Про ринок електричної енергії“ від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що, на думку авторів клопотання, ці положення призводять до непомірних витрат з держбюджету та його розбалансування.
З текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.