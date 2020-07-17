В Україні запрацював новий електронний реєстр будівельної діяльності – Шмигаль

Новий електронний реєстр будівельної діяльності вже повністю запущено, уряд продовжує працювати над реформою дозвільної системи у будівництві, щоб завершити її до кінця року.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вам повідомляю, що повністю запущений новий реєстр ДАБІ, який уже стоїть на серверах держави і контролюється державними спецслужбами . Сьогодні його неможливо змінити, він повністю публічний - ви зараз відкрийте його і подивіться, скільки об’єктів за тиждень уже внесено – близько тисячі», - сказав Шмигаль.

Він додав, що наразі вже неможливо «домовитися» про введення в експлуатацію об’єктів, які були збудовані без дозволу, бо реєстр не дає цього зробити.

Прем’єр зазначив, що це було першим кроком реформи дозвільної системи у будівництві.

«Другий крок – (профільний) Комітет зареєстрував законопроєкт, який ми всіляко будемо підтримувати, щоб його винесли буквально на найближчі сесійні засідання. В цьому законопроєкті … білі прозорі учасники будівельного ринку дали свої пропозиції, як має працювати дозвільна система у сфері будівництва. Дозволів на початку, на вході, в принципі не має бути по концепції. Має бути так, як в усьому цивілізованому світі - прийняття в експлуатацію об’єктів, які безпечні для використання людьми. Це і є основа тієї реформи, яка уже прописана в законопроєкті. Ми цю реформу просуваємо, рухаємо і завершимо ще в цьому році як і обіцяли українцям», - резюмував він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 20 травня затвердив план запровадження електронної системи у сфері будівництва, згідно з яким новий реєстр будівельної діяльності мав розпочати роботу в червні.