Єдина державна е-система у сфері будівництва запрацювала цього тижня - Шмигаль

Експериментальний проєкт щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва стартував в Україні на цьому тижні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Цього тижня в Україні стартував експериментальний проєкт щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Все онлайн. Відкрито та прозоро. Це частина великої програми цифровізації державних послуг", - написав Шмигаль.

Він додав, що електронна система у сфері будівництва — це перш за все сприятиме відкритості і ліквідації корупції. Запуск системи дасть змогу зменшити паперовий документообіг, мінімізує упереджене ставлення чиновників, зменшить вірогідність подання підроблених документів. "Це означатиме набагато менше маніпуляцій у сфері містобудування", - зазначив Шмигаль.

За його словами на порталі http://e-construction.gov.ua/ надаватиметься відкритий доступ до відомостей нового Реєстру будівельної діяльності, а також актуальна статистика щодо наданих послуг. На порталі буде доступна онлайн-консультація через чат-бот та калькулятор для визначення класу наслідків (характеристика рівня можливої небезпеки для здоров'я і життя людей - ред.) будівель.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 1 липня 2020 року підтримав реалізацію експериментального проєкту Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.