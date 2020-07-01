Уряд підтримав реалізацію проєкту Єдиної електронної системи у сфері будівництва

Уряд підтримав реалізацію експериментального проєкту Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Таке рішення ухвалено на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це дійсно революційний проєкт, над яким ішла робота не один місяць. Його запровадження забезпечить: скорочення строків надання адміністративних послуг; підвищення якості надання послуг у сфері будівництва”, - прокоментував рішення Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Тelegram-каналі.

За його словами, це сприятиме зниженню корупційних ризиків, а також підвищенню відкритості та доступності інформації про учасників та стан будівництва, життєвий цикл об’єктів будівництва та ін.

Глава уряду додав, що ці кроки мають створити умови для мінімізації корупції в галузі та захистити українців від нечесних забудовників.