Нацбанк виставив на торги власне рухоме майно
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Департамент закупівель та продажів відповідно до рішення Правління Національного банку України від 10 липня 2020 року № 456-рш здійснює відчуження, шляхом проведення аукціонів на сайті https://zakupki.prom.ua/ власного рухомого майна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що НБУ планує продати: підіймальне обладнання Національного банку України (Крани) 6 од. та факси 28 од., загальною кількістю 34 од.; виробничо-технологічне обладнання Національного банку України (Верстати, друкарське обладнання), загальною кількістю 7 од.; машини для сортування банкнот BPS-204 кількістю 16 од.; новий верстат вальцешліфувальний HERKULES WSE 180XP00.
Дата проведення електронних торгів – 4 серпня 2020 року.