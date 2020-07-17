Нацбанк виставив на торги власне рухоме майно

Національний банк України 4 серпня 2020 року планує продати на аукціоні рухоме майно, що обліковуються на балансі регулятора.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Департамент закупівель та продажів відповідно до рішення Правління Національного банку України від 10 липня 2020 року № 456-рш здійснює відчуження, шляхом проведення аукціонів на сайті https://zakupki.prom.ua/ власного рухомого майна", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що НБУ планує продати: підіймальне обладнання Національного банку України (Крани) 6 од. та факси 28 од., загальною кількістю 34 од.; виробничо-технологічне обладнання Національного банку України (Верстати, друкарське обладнання), загальною кількістю 7 од.; машини для сортування банкнот BPS-204 кількістю 16 од.; новий верстат вальцешліфувальний HERKULES WSE 180XP00.

Дата проведення електронних торгів – 4 серпня 2020 року.