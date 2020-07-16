Криклій та посол Куби обговорили співпрацю в авіації

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та посол Куби в Україні Натача Діас Агілера обговорили перспективи подальшого співробітництва між країнами за різними напрямками, зокрема, у галузі авіації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів робочу зустріч із послом Республіки Куба в Україні Натачею Діас Агілерою. Сторони обговорили перспективи подальшого співробітництва між обома країнами за різними напрямками, зокрема, у галузі авіації", - йдеться у повідомленні.

Криклій підкреслив, що Україна високо цінує дружні відносини з Кубою і зацікавлена у розвитку взаємовигідної співпраці.

Очільник міністерства наголосив на важливості підписання Угоди з льотної придатності між Державіаслужбою та Інститутом цивільної авіації Куби для обміну досвідом та подальшого розвитку галузі.

Участь у заході з української сторони також взяли голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук та представники міністерства.